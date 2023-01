Dakar - I cavalieri del deserto - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 gennaio 2023): basta solo pronunciarne il nome per evocare la lunga storia di quella che, a ragione, è considerata la corsa più dura al mondo. Una competizione che ha negli ultimi anni ha cambiato volto e che si è spostata interamente in Medio Oriente, portando la carovana ad affrontare un lungo viaggio di oltre ottomila chilometri attraverso il, dal Mar Rosso al Golfo Persico. Dopo quattordici intense tappe, l'edizione di quest'anno ha celebrato la vittoria assoluta di Nasser Al-Attiyah e Mathieu Baumel del team Toyota Gazoo Racing. Idel. Questa epica gara ci fa vivere un turbinio di emozioni e regala tante storie da raccontare. Alcune di queste sono storie di successo, di grandi campioni come Al-Attiyah, Loeb, Peterhansel o Sainz. Ma la bellezza dellaè che racconta anche un ...