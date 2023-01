Dacia - I prezzi delle compatte volano | attireremo chi non vuole pagare di più

Leggi su quattroruote

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In pochi anni laè diventata un piccolo colosso da oltre mezzo milione di auto all'anno. E presto potrebbe spingersi molto oltre, forse fino all'ambiziosissimo traguardo del milione di vetture. Un numero che è una chimera per molti costruttori, ma che per il marchio del gruppo Renault potrebbe essere molto più vicino di quanto si possa pensare. Perché con idei vari listini in continua crescita in tutti i segmenti, le economiche vetture del brand potrebbero conquistare sempre più clienti. O almeno così lo pensa vede il management. Per questo motivo, lapotrebbe ampliare in maniera significativa la propria offerta di modelli, introducendo tre nuovi modelli: si partirà con la Bigster nel 2025, che sarà poi seguita da due piccole non meglio specificate. Senza contare che il prossimo anno potrebbe debuttare anche la ...