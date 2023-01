Da noi a ruota libera | anticipazioni 22 gennaio 2023 | chi sono gli ospiti di domenica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Storie di vita di personaggi del mondo del cinema, della musica e dello spettacolo, vengono raccontati ai microfoni di Francesca Fialdini ognialle 17.20 su Rai 1 nel corso della trasmissione ‘Da noi… a’. C’è curiosità da parte dei telespettatori che vogliono sapere chi si metterà a nudo nel corso del prossimo appuntamento con il programma,22prossimo. Andiamo a vedere di chi si tratta. Chi saranno glidella prossima puntata A raccontarsi nel salotto della Fialdiniprossima ci saranno: Alessandro Preziosi, Aurora Ruffino, Ron, Giovanni Minoli e Carmen Diodato. Preziosi e Ruffini presenteranno anche il loro ultimo lavoro, la fiction ‘Black Out – Vite sospese che andrà in onda su Rai 1 dal 23 ...

Affaritaliani.it

Fialdini, Da… alibera su Rai1 Nuovo appuntamento, domenica 22 gennaio, su Rai1, alle 17:20 con 'Da… alibera', il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in ...Vogliamo andare a prenderceli. E anche a prenderli a destra ". Un Partito Democratico 'bonacciniano' che sappia studiare " Gramsci, Gobetti, Dossetti, Bobbio, i nostri padri nobili ", e che allo ... Minoli, Preziosi e... gli ospiti della Fialdini a "Da noi... a ruota libera" Nuovo appuntamento, domenica 22 gennaio, su Rai1, alle 17:20 con Da noi a ruota libera, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in ...Nuovo appuntamento, domenica 22 gennaio, su Rai1, alle 17:20 con “Da noi… a ruota libera”, il programma condotto da Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy, dove ogni ...