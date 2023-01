Da laFeltrinelli | il Giorno della Memoria alle ore 18 00 a via Appia Nuova

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Voci e libri per continuare a ricordare, per capire cos’è accaduto e come elaborare la storia che abbiamo in comune: Librerie Feltrinelli, in occasione delle celebrazioni per il, invita a riflettere e a tenere vivo il ricordoShoah attraverso un’attenta e accurata proposta bibliografica che accoglie testimonianze, narrativa, saggi, libri per bambini e filmografia dedicata. Un invito alla riflessione e alla condivisione che affonda le radici nelle storie narrate dagli scrittori, protagonisti, inoltre, di un nutrito programma di incontri che si svolgeranno dal 19 al 30 gennaio nelle Feltrinelli delle principali città italiane. A cominciare dallo speciale evento, giovedì 19 gennaio18.30, organizzato da Librerie Feltrinelli presso ille ...