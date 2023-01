(Di venerdì 20 gennaio 2023) Gianniha parlato con l'Agi dei suoi obiettivi come possibile futuro segretario del Pd, partendo dal tema del lavoro per arrivare a quelli dei diritti e dell'energia. "All'epoca non votai il ...

Gianniha parlato con l'Agi dei suoi obiettivi come possibile futuro segretario del Pd, partendo ... Sul reddito di cittadinanza "Avverto il cinismo di unache è indifferente alla ...'Sarebbe assolutamente ragionevole approvarlo sabato', ha detto Giannistamattina ... vuol dire che vuole fare un Pd minoritario, ideologico che consentirà alladi governare per 20 anni',... Cuperlo (Pd): “La destra è cinica sul Reddito di Cittadinanza, i disoccupati abbandonati al loro destino” Cuperlo: «Avverto il cinismo di una destra che è indifferente alla povertà. Quella misura va corretta è migliorata, ma ha salvato la vita e la dignità delle persone più fragili. Il punto è che deve es ...Roma, 19 gen (Adnkronos) - "Noi non siamo qui per disturbare, ma per allargare il campo, per includere e arricchire". Lo ha detto Gianni Cuperlo, presentando al Nazareno la sua mozione congressuale da ...