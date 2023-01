Cultura | Mattarella | ' è una grande ricchezza'

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "Laè una. Nasce dalla vita, dalla comunità, dalla natura che la ospita, e poi ritorna alle persone, alle generazioni successive, come linfa, come civiltà, come genio e valore". Lo ha detto Sergioin occasione della presentazione di Bergamo-Brescia Capitale della2023. "Lanon è un ambito separato dell'attività umana, quasi un suo sovrappiù. È il sapere conquistato dall'esperienza. È il pensiero che si costruisce nello studio, nel confronto, nella ricerca, nel lavoro. È l'emozione del rappresentare la vita, è un arricchimento dei valori che caratterizzano l'umanità", ha detto il capo dello Stato.

