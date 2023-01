Cultura | Mattarella | ' declinare al singolare titolo Capitale è un segno per Italia e Ue' **

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Roma, 20 gen (Adnkronos) - "E' un, non solo per l'ma per l'intera Europa, la scelta dialildidella cultura". Lo ha detto Sergioin occasione della presentazione di Bergamo-Bresciadella cultura 2023. "Anche Gorizia e Nova Gorica saranno “insieme”europea della Cultura nel 2025. La cultura è anche coraggio di superare presunti antagonismi, di scavalcare muri, di uscire dagli schemi", ha detto il capo dello Stato.. "Il coraggio di illuminare la città, come indica lo slogan che avete scelto, carico di significati. Le città sono sedimento di una storia, ma continuano a camminare, a progredire. Non restano uguali a sé stesse. Producono luce, si nutrono di luce. ...

Sky Tg24

