Crystal Palace-Newcastle sabato 21 gennaio 2023 ore 18 | 30 | formazioni ufficiali | quote | pronostici

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ilha iniziato ilcon tre sconfitte, di cui due in campionato e una in FA Cup, ma ha saputo conquistare il primo punto proprio contro un lanciatissimo Man United, raggiunto nel finale di gara da un gol di Michael Olise. Ilinvece viene da due vittorie ottenute a St James’ InfoBetting: Scommesse Sportive e

Tuttosport

Dall'altro lato, invece, gli uomini di Graham Potter che vengono dalla ritrovata vittoria con il(1 - 0) dopo i due ko di fila con Fulham (2 - 1) e Manchester City (0 - 1). A sfidarsi ......45 INGHILTERRA PREMIER LEAGUE Liverpool - Chelsea 0 - 0 (*) Bournemouth - Nottingham 16:00 Leicester - Brighton 16:00 Southampton - Aston Villa 16:00 West Ham - Everton 16:00- ... Crystal Palace-Newcastle: il pronostico sorride ai Magpies La pubblicità sostiene il nostro lavoro giornalistico e la proponiamo in una modalità non invasiva e rispettosa della tua privacy. Per permetterci di continuare a darti un'informazione di qualità disa ...Crystal Palace-Newcastle match della 21ª giornata di Premier League: info partita, probabili formazioni, diretta tv e Streaming Gratis ...