Crosetto | “Tutti forniremo batterie antimissili e mezzi a Kiev” A Ramstein la Lega per l’Ucraina

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Si è aperta presso la base americana di, in Germania, l’ottavo incontro del gruppo di contatto pera guida Usa. Che raccoglie circa 50 Paesi, tra alleati Nato e altri partner. “Bisogna passare dalle parole ai fatti nel più breve tempo possibile”. Parola del ministro della Difesa Guido, presente all’incontro. Il ministro ha spiegato che ogni nazione contribuirà fornendo materiale militare (terrestri) per aiutare la difesa ucraina. Chiamata a fronteggiare il peggioramento del conflitto che rischia di esserci nei prossimi mesi. Verrà inviato, inoltre, materiale civile, come gruppi elettrogeni, tende e vestiario.: Passiamo dalle parole ai fatti “Ogni giorno è importante per ...