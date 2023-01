(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Bisogna passaree parole ai fatti nel più breve tempo possibile» ha detto oggi il ministro della Difesa Guido, presso la base americana di Ramstein, in Germania, dove si è aperto l'ottavo incontro del gruppo di contatto per l'Ucraina a guida Usa. Tra alleati Nato e altri partner, la base raccoglie circa 50 paesi. Al centro dell'incontro la discussa questione della fornitura di armi ainoltre ha spiegato che ogni nazione contribuirà fornendo materiale militare () per aiutare la difesa ucraina a fronteggiare il peggioramento del conflitto che rischia di esserci nei prossimi mesi. La Germania per ora si è dimostrata il Paese più scettico e ha negato il permesso di esportare i suoi tank ...

Panorama

E non esiteremo nella nostra determinazione ad aiutare l'Ucraina a difendersi'aggressione ... "L'Italia farà la sua parte" A Ramstein era presente anche Guido. Il ministro della Difesa ...... ha detto il ministro della Difesa Guidoal vertice. "Ci aspettiamo nelle prossime ... i crateri dei raid: foto satellitari Le immagini, diffuse da Maxar Technologies, mostrano'alto le ... Crosetto: «Dall'Italia batterie antimissili e mezzi terrestri a Kiev» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato a un vertice tra i Paesi che supportano l’Ucraina a Ramstein, in Germania ...