Crollo ala cimitero | Pd e Dei Goti | “Progetto bocciato e annullato dall’attuale giunta”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma dei Gruppi Consiliari PD e Deiin merito alla vicenda accaduta a Sant’Agata de’. La nota – “Gli eventi meteorologici di oggi, certamente, non sono più quelli di una volta e la natura lo ha già dimostrato con i diversi eventi alluvionali che hanno interessato la nostra provincia negli ultimi anni. Per tali ragioni la manutenzione e la messa in sicurezza dei luoghi e dei nostri territori deve essere una priorità e per quanto riguarda il, l’amministrazione comunale di Sant’Agata de’nel 2016/2017 mise a punto undefinitivo innovativo di finanza proprio per intervenire sulla sua messa in sicurezza e non solo. L’area crollata ieri era stata, infatti, oggetto di accertamenti anche da parte del Genio ...

TGCOM

del cimitero a Benevento Le famiglie di oltre cento defunti che erano nelle tombe dell'che è crollata nel fiume stanno sollecitando ' interventi urgenti ' in giornata per riuscire a ......tutta la notte nei cuori e nelle menti dei familiari - ma non solo - dei defunti che nella mattinata di ieri - come anticipato da Ottopagine.it - sono finiti nel vallone a causa deldi un'-... Sant'Agata de' Goti (Benevento), crolla ala del cimitero per maltempo: bare nel torrente Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...Su autorizzazione del magistrato che ha posto sotto sequestro l'intera area ed aperto un fascicolo d'inchiesta, nel cimitero di Sant'Agata dei Goti, dove ieri in seguito ad una ...