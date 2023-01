(Di venerdì 20 gennaio 2023) Secondo ill'si sta "ndo" su una possibiledell', ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Non solo, "i carri armati occidentali non cambieranno ...

Agenzia ANSA

Secondo ill'si sta "illudendo" su una possibile vittoria dell'Ucraina, ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. Non solo, "i carri armati occidentali non cambieranno nulla sul ...20 gen 10:52: "L'si illude su una possibile vittoria ucraina" Secondo ill'si sta 'illudendo' su una possibile vittoria dell'Ucraina. Lo ha detto il portavoce presidenziale Dmitry Peskov. 'I carri armati occidentali non cambieranno nulla sul terreno', ha ... Cremlino, Occidente si illude sulla vittoria Ucraina - Europa La Cgil Siracusa mostra perplessità sull'annunciata vendita delle due raffinerie Isab Lukoil al fondo cipriota Goi Energy.Il Cremlino osserva "un'escalation in atto del conflitto" con un "crescente coinvolgimento indiretto e talvolta diretto dei Paesi della ...