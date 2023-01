Cremlino | conseguenze negative con carri armati a Kiev

Agenzia ANSA

Il conflitto in Ucraina si inasprisce, cresce il rischio di un coinvolgimento diretto della Nato: il Cremlino mette in guardia dalle conseguenze negative della decisione di fornire carri armati pesanti all'Ucraina. Lo ha detto il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov citato dalla Tass. Russia - Usa, il Cremlino: nessuna speranza di miglioramento delle relazioni. Per la Russia non ci sono speranze di miglioramento dei rapporti bilaterali con gli Stati Uniti. La guerra in Ucraina giunge al giorno 331. Nella città tedesca di Ramstein oggi gli Usa incontrano gli alleati per coordinare gli aiuti da inviare all'Ucraina. Washington autorizza la fornitura a Kiev.