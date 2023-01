Crediamoci e vinceremo Berlusconi lancia la corsa per le Regionali

Corriere Milano

fino alla fine". Queste le parole d'ordine di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ... Anch'io non riesco ad aspettare, spero cheanche noi e vedremo questo popolo che si riversa ...fino alla fine". Queste le parole d'ordine di Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ... Anch'io non riesco ad aspettare, spero cheanche noi e vedremo questo popolo che si riversa ... Regionali in Lombardia, Majorino lancia la corsa alla presidenza: «Crediamoci, ce la giochiamo» La Curva Nord dello stadio San Siro ha esposto uno striscione sulla distanza dal Napoli in campionato. La vittoria nello scontro diretto col Napoli ha galvanizzato i tifosi dell' Inter, che sembrano a ...