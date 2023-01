Covid | scendono i numeri dell' incidenza e l' indice di trasmissibilità

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In Veneto sono stati sequenziati due nuovi casia variantechiamata "Kraken" in provincia di Vicenza e di Verona. Precedentemente altri due casi erano stati segnalati a Venezia. Non è noto ...

In Veneto sono stati sequenziati due nuovi casi della variantechiamata "Kraken" in provincia di Vicenza e di Verona. Precedentemente altri due casi erano stati segnalati a Venezia.