Covid | Rt in calo | 0 | 89 Scende anche l’incidenza | 88

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Nel periodo 28 dicembre 2022-10 gennaio 2023, l`Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,74-1,06), in diminuzione rispetto alla settimana precedente (era a 0,91) e sotto la soglia epidemica. È quanto emerge dal monitoraggio settimanale sull'andamento delin Italia di Ministero della Salute e Istituto superiore di sanità.L`indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e rimane sotto la soglia epidemica: Rt=0,78 (0,76-0,81) al 10/01/2023 vs Rt=0,80 (0,78-0,84) al 03/01/2023. Inl`incidenza settimanale a livello nazionale: 88 ogni 100.000 abitanti (13/01/2023 -19/01/2023) vs 143 ogni 100.000 abitanti (06/01/2023 -12/01/2023).

Adnkronos

L'espansione fiscale post -rallenta, agendo da freno all'eccesso di domanda. Agli occhi ... Ildei prezzi sembra un'ottima notizia ma in realtà spingerebbe i consumatori a non acquistare più ...I numeri sono pre -, anzi meglio. Il fondatore e presidente esecutivo del Wef Charles Schwab ... nel 2022, il Pil cinese è cresciuto di appena il 3%, ai minimi dal 1976 e c'è stato un... Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza: report Iss 3 per cento nell'ultima settimana i ricoverati Covid in Umbria, ora 152, 86 in area medica dedicata, 62 negli altri reparti e quattro (meno 33,3 per cento) nelle rianimazioni. Emerge dai dati sul sito ...Scende l'incidenza del contagio da covid in Italia nell'ultima settimana, in calo indice Rt, solo in Calabria e Umbria ricoveri sopra il 15% ...