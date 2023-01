Covid | Rappuoli | “Ora c’è bisogno di vaccini diversi”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ianti-“sono stati un miracolo di velocità, tecnologia, investimento, collaborazione, e ci hanno permesso di uscire più rapidamente dalla pandemia”, dall’emergenza. “Sono infatti riusciti a proteggere dalla malattia grave e quindi hanno abbattuto la mortalità. Adesso portiamo poco le mascherine, andiamo in giro e tutte le attività sono riprese grazie a questo. Ma intanto il virus è cambiato: oggi abbiamo Omicron, e anche di sottotipi di Omicron ce ne sono un’infinità. Iche abbiamo continuano a proteggere dalla malattia grave, ma non proteggono” a lungo e bene “dall’infezione. Quindi la ricerca sta spingendo in questa direzione: iche abbiamo vanno bene, ma non sono quelli di cui abbiamooggi”. Che tipo diservono adesso lo ...

LA NAZIONE

Il direttore scientifico della Fondazione Biotecnopolo di Siena: 'I vaccini anticovid sono stati un miracolo di velocità, tecnologia e ...... selezionate con passione e assidua e costante ricerca del collezionista Stefano. L'intero ...a Lucca il 16 giugno 13 Giugno 2019 Condividi sui social RSS Facebook Twitter In evidenza... Covid, Rappuoli: "Il virus c'è e non se ne andrà. Ecco come ... Questo tipo di prodotti, dice Rappuoli, “sono importanti non solo per Covid, ma anche per l’influenza, per il virus respiratorio sinciziale (Rsv) e così via. In questo momento bisognerebbe fare un ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le news. Bollettino: in Italia 51.897 casi e 495 decessi, tasso al 7,6%. LIVE ...