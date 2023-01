Adnkronos

FOTOGALLERY ©IPA/Fotogramma Continua gallery %s Foto rimanenti Salute e Benessere, dalla tosse ai dolori muscolari: sintomi della variante Kraken L'l'ha definita la sottovariante più ......classificati come gravi è aumentato rapidamente, fino ad arrivare a circa 10mila nuovi malati al giorno. Al 12 gennaio, il tasso di occupazione dei letti in area critica era del 75,3%. 'L'... Covid, Oms: secondo la Cina 60mila morti in 5 settimane Un paio di studi dimostrano i benefici che possono derivare dalla corsa e dal movimento nel contrastare il Covid e rendere più efficace il vaccino.Leggi su Sky TG24 l'articolo Covid, le notizie di oggi. Iss: Rt scende a 0,89, ricoveri e intensive in calo. LIVE ...