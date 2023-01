Covid oggi Lazio | 794 contagi e 1 moto A Roma 434 casi

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 794 i nuovida coronavirus, 20 gennaio 2023, nelsu 1.624 tamponi molecolari e 7.532 tamponi antigenici per un totale di 9.156 tamponi. Si registra un decesso (-4), sono 602 i ricoverati (+1), 27 le terapie intensive e +1.255 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 8,6%. Icittà sono a quota 434. Questo il bollettino aggiornato della Regionesu-19. Sono 31.939 le persone attualmente positive a-19 nel, di cui 602 ricoverate, 27 in terapia intensiva e 31.310 in isolamento domiciliare. Dall’inizio dell’epidemia i guariti sono 2.310.403, i morti 12.652, su un totale di 2.354.994esaminati. Nel dettaglio, questi i numeri delle ultime ...

Adnkronos

I contagi sono - 38,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Tasso di positività al 7,6%. Oms: +20% di morti nel mondo nell'ultimo ...Le note del bollettino vedi anche, variante Kraken in Italia: quarto caso di contagio in ... la Regione Campania comunica che 'cinque decessi registratirisalgono al periodo compreso tra il ... Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza: report Iss ROMA (ITALPRESS) – Nella settimana tra il 13 e il 19 gennaio 2023, in Italia si sono registrati 51.897 nuovi casi positivi, in diminuzione del 38,3% rispetto alla settimana precedente, quando furono ...Nella settimana 13-19 gennaio 2023 sono stati 51.897 i nuovi casi positivi di Covid con una variazione di -38,3% rispetto alla settimana precedente (quando erano 84.076); 495 i deceduti con una variaz ...