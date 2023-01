Covid oggi Italia | in calo Rt e incidenza | report Iss

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Milano, 20 gen. (Adnkronos Salute) - Rt einin. E' quanto emerge dal monitoraggio di Istituto superiore della sanità e ministero della Salute. Per quanto riguarda l', il dato settimanale a livello nazionale è di 88 casi ogni 100mila abitanti nel periodo 13-19 gennaio, rispetto ai 143 casi su 100mila dal 6 al 12 gennaio. Scende inoltre l'indice di trasmissibilità di-19 in. Nel periodo 28 dicembre 2022-10 gennaio 2023, l'Rt medio calcolato sui casi sintomatici è stato pari a 0,89 (range 0,74-1,06), inrispetto alla settimana precedente (0,91) e sempre sotto la soglia epidemica di 1. Anche l'indice di trasmissibilità basato sui casi con ricovero ospedaliero è in diminuzione e resta sotto la soglia ...

