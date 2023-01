Covid oggi Italia | 51 897 contagi e 495 morti | ultimo bollettino settimana

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Sono 51.897 i nuovida Coronavirus innelle dicon i datidal 13 al 19 gennaio della Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 495. I casi sono in calo del 38,3% rispetto allaprecedente (quando erano 84.076), i decessi del 14,1% (la scorsaerano 576). E’ in calo il tasso di positività per-19 innell’ultima: si attesta a quota 7,6%, con una variazione di 3,4 punti percentuali in meno rispetto allaprecedente (quando era all’11%). Calano anche i test eseguiti in 7 giorni: ilriporta ...

I contagi sono - 38,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Tasso di positività al 7,6%. Oms: +20% di morti nel mondo nell'ultimo ...Le note del bollettino vedi anche, variante Kraken in Italia: quarto caso di contagio in ... la Regione Campania comunica che 'cinque decessi registratirisalgono al periodo compreso tra il ... Covid oggi Italia, in calo Rt e incidenza: report Iss Cronaca - Diminuiscono del 14,1% anche i decessi (erano 576. Sono i dati del bollettino settimanale del ministero della Salute. Report Iss: scende incidenza a 88 ed ...I contagi sono -38,3% in meno rispetto alla settimana precedente. Tasso di positività al 7,6%. Oms: +20% di morti nel mondo nell'ultimo mese ...