Covid | in una settimana 51 897 positivi e 495 morti

(Di venerdì 20 gennaio 2023) ROMA (ITALPRESS) – Nellatra il 13 e il 19 gennaio 2023, in Italia si sono registrati 51.897 nuovi casi, in diminuzione del 38,3% rispetto allaprecedente, quando furono 84.076. E' quanto emerge dal reportle diffuso dal Ministero della Salute. Sono 495 i deceduti, il 14,1% meno rispetto alla scorsa, quando furono 576. I tamponi effettuati sono stati 687.233 tamponi con una variazione di -10,5% rispetto allaprecedente (767.718). Il tasso dità è del 7,6%, con una variazione di -3,4% rispetto allaprecedente (11,0%). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it

