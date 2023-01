Adnkronos

Cosa e' successo quel giorno a scuola Ispari, il disordine in classe, la professoressa ... Sono stata salvata dalla mascherina contro ilma ho subito lesioni a un occhio'. La professoressa è ...... che si è nutrita fin qui del cambio di politica della Cina nella lotta al. Europa in verde, ... Bisogna inoltre ricordare che il caro energia è responsabile per oltreterzi dell'inflazione in ... Covid, due casi di Kraken in Lombardia "Nell'ambito della sorveglianza settimanale per il sequenziamento Covid, sono stati individuati in Lombardia due casi di variante XBB.1.5, ribattezzata ...Ammonta a circa 100 milioni la raccolta complessiva di minibond nel 2022 per favorire i progetti di crescita delle 22 imprese italiane che hanno aderito al programma Basket Bond Italia.