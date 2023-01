Covid | due casi di Kraken in Lombardia

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Primi duedi variantein. Il primo è stato scoperto a Como da un medico di famiglia, l’altro a Monza dalle Aziende socio sanitarie assistenziali. “Nell’ambito della sorveglianza settimanale per il sequenziamento, sono stati individuati induedi variante XBB.1.5, ribattezzata ‘'” dichiara l’assessore al Welfare della Regione, Guido Bertolaso. La variante, aggiunge, è già stata considerata dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) “di un livello con meno evidenze di impatto rispetto a quelle già presenti sul territorio, vale a dire BA.2, BA.4, BA.5”. Inin questo momento, continua Bertolaso, “non ...

