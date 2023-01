Covid | arriva Orthrus | è la sottovariante che minaccia la variante Kraken Ecco i sintomi e come riconoscerla

Il Sole 24 ORE

... che ha superato anche gli anni precedenti al, frutto del lavoro condiviso con gli operatori ... Un altro dato interessantedalla provenienza dei turisti che nel 2022 hanno scelto Genova ...La pandemia diè sembrata essere alle spalle, anche se le persone partecipanti sono state ... Con le spese di servizio e di pulizia, sia 15'000 franchi per i cinque giorni dell'evento. In ... Covid, la variante Kraken arriva in Italia: prime segnalazioni in Veneto Sono stati attestati anche in Veneto i primi due casi di variante "Kraken" del Coronavirus, attualmente segnalata in crescente diffusione negli Usa. A individuarla, l’Istituto Zooprofilattico delle… L ...(FERPRESS) – Milano, 20 GEN – Nuove navi «green», itinerari più ricercati, esperienze di bordo ed escursioni sempre più entusiasmanti, importanti iniziative per la sostenibilità e un’innovativa campag ...