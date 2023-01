Costantino Vitagliano | confessioni sul suo passato | “Le notti con DiCaprio | poi uscivo con Beyoncé”

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Adesso ci sono Chiara Ferragni e Belen Rodriguez, ma all’inizio degli anni 00 il vero fenomeno del gossip e della tv era uno solo:. Per lui tutto è partito alla corte di Maria De Filippi, prima come corteggiatore e poi da tronista, successivamente sono arrivate le serate in discoteca, Buona Domenica, Stranamore, Scherzi a Parte e il Maurizio Costanzo Show. Non solo la tv,tra il 2003 e il 2007 era ovunque, settimanali, quotidiani, il suo volto era su ogni tipologia di gadget e come se non bastasse ha anche fatto un film con il migliore amico dell’epoca, Daniele Interrante. A quanto pare perònon frequentava solo tronisti, showgirl e Lele Mora, ma anche vere star di Hollywood. In una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera il 49enne ha rivelato di aver fatto ...

'Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado in tv perché ormai pagano poco ':, storico tronista di Uomini e donne , parla a ben vent'anni dall'esperienza che lo ha reso noto al grande pubblico, il dating show di Maria De Filippi su Canale 5. Intervistato ...Il nome " Costa" per una intera generazione di teenagers è stato il primo simbolo di "Uomini e Donne", fortunato programma di Maria de Filippi .oggi non è più il re dei tronisti dagli occhi di ghiaccio dei primi anni duemila , quello della storia d'amore con Alessandra Pierelli che faceva sognare i telespettatori e che ... Costantino Vitagliano: «Alessandra Pierelli Era tutto vero, poi avevo altre vite. Lele Mora come un padre» Costantino Vitagliano torna a parlare del successo conquistato in passato e della sua nuova vita. A breve tornerà in televisione ...'Farò una prima serata Rai. Per il resto, non vado in tv perché ormai pagano poco': Costantino Vitagliano, storico tronista di Uomini e donne, parla a ben vent'anni dall'esperienza che lo ha reso noto ...