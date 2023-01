Così Ue e Usa convergono sull’Intelligenza artificiale

Leggi su formiche

(Di venerdì 20 gennaio 2023) In materia di tecnologia, le relazioni transatlantiche – incarnate dal Consiglio commercio e tecnologia (Ttc) – sono la base di partenza per uno sviluppo digitale incentrato sui valori democratici occidentali. Il concetto è particolarmente evidente nel campo dell’intelligenza, una tecnologia che sta già dando le prime avvisaglie di una rivoluzione nella produttività umana. E se su terreni come i sussidi alle industrie cleantech non mancano le frizioni, sul campo dell’Ia finora si è registrata una sostanziale unità d’intenti. Sia Stati Uniti sia Unione europea stanno lavorando su cornici legislative che regolino l’attività dell’Ia e ne favoriscano lo sviluppo – secondo i dettami occidentali. I primi si affidano soprattutto alle iniziative industriali e foraggiano il settore a suon di miliardi, viste le potenzialità strategiche dell’Ia; la seconda vuole far ...