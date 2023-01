Cos’è e come funziona la Kings League di Piqué

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Magari pensate che la vita di Gerardsia diventata miserabile dopo aver dovuto lasciare il Barcellona; o magari perché non riesce neanche a mettersi sotto contratto con la sua squadra, l’FC Andorra che gioca in Segunda Division, a causa dei regolamenti del calcio spagnolo che gli impediscono di pagarsi lo stipendio che dovrebbe spettargli; o ancora peggio, magari perché la sua ex compagna Shakira ha appena fatto uscire una canzone in cui gliene dice di tutti i colori (e questa canzone sta diventando una delle più ascoltate di sempre). Eppure, invece, la vita diva a gonfie vele perché può fare coseorganizzare un torneo di calciofosse un incrocio tra FIFA ‘98 e un film di Terry Gilliam. Laè un campionato di calcio a sette solo apparentemente ...