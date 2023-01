Cortina | l' hotel Miramonti chiuderà per mancate norme anti incendio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) IlMajestic Grand, l’albergo della “Dolce vita” di, deve chiudere. Motivo: carenze in termini di sicurezza e prevenzione incendi. L’ordinanza è stata notificata dal primo cittadino, Gianluca Lorenzi, e dalla Polizia municipale. L'atto è stato disposto in base a una nota della Prefettura di Belluno del 17 gennaio, che a sua volta fa riferimento a un verbale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco che il 3 gennaio avevano compiuto un'ispezione sulle misure di prevenzione incendi, dalla quale erano emersi problemi alla sicurezza.

Agenzia ANSA

Il Miramonti Majestic Grand, l'albergo della "Dolce vita" di, deve chiudere. Motivo: carenze in termini di sicurezza e prevenzione incendi. L'ordinanza è stata notificata dal primo cittadino, Gianluca Lorenzi, e ...Chiuso il miticoMiramonti diChiude (temporaneamente, per ora) un simbolo degli anni '80 e dello yuppismo: l'Miramonti diD'Ampezzo, mitologica location teatro di film come 'Vacanze di ... Carenze antincendio, Hotel Miramonti di Cortina deve chiudere CORTINA - «È indubbio che in questo periodo, per ovvi motivi, attorno a Cortina si stia sviluppando un'enorme mole di interesse e che la nostra comunità sia sempre ...I suoi titolari adesso hanno due giorni di tempo, per liberare il “Miramonti Majestic Grand Hotel” di Cortina d'Ampezzo, che conta al momento circa duecent ...