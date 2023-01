Corriere dello Sport – Depay | niente Italia | va all’Atletico Madrid

(Di venerdì 20 gennaio 2023) 2023-01-20 17:19:41 Il: ROMA – Adesso è ufficiale, Memphisè un nuovo calciatore dell’Atletico. I Colchoneros hanno ufficializzato l’acquisto dell’attaccante olandese, classe 1994, dal Barcellona. “La presentazione del giocatore sarà oggi, al Civitas Metropolitano, a partire dalle 18”, ha precisato il club diè destinato a sostituire il portoghese Joao Felix, che è stato ceduto di recente al Chelsea. L’olandese ha firmato per due stagioni e mezzo e questo pomeriggio, nel corso di una conferenza stampa che inizia alle ore 18, verrà presentato ufficialmente., che negli ultimi mesi era dato in uscita dal Barcellona, era stato accostato a diversi clubni: in primis Roma e Juve, poi, nell’ultima settimana, all’Inter, con un ...

TUTTO mercato WEB

L'ultima volta che in F1 ci sono stati due produttori di gomme differenti, era il 2006. Da allora, il monopolio è passato prima per il prodotto Bridgestone (dal 2007 al 2010) e poi da quello Pirelli , ...... alle elezioni politichescorso 25 settembre in un seggio di Villasanta, piccolo comune nella ... Il secondo progetto Il nuovo messaggio è stato trovato " rivela il ', tra i garage ... Corriere dello Sport: "Moviola Milan-Inter: Maresca, brividi nei primi 2’. Che rischi in area" Incidente a luci rosse durante la seconda speciale della storica tappa del WRC, la Cabanette-Col de Castillon. Due tifosi a bordo strada sono stati beccati dalle telecamere mentre amoreggiavano ...In arrivo quattro puntate per rivivere la scorsa stagione con gli occhi puntati su cinque protagonisti, fino alla vittoria di Pecco ...