La Gazzetta dello Sport

'Sei arrivato in un grande club, hai davanti una grossa opportunità'. Mahamadou Baldé sorride nel leggere il messaggio che gli ha appena illuminato lo schermo del cellulare. Glielo ha inviato suo ...Lombardo chesulla fascia destra del campo, Mancini e Vialli che inventano calcio e successi. ... Intorno al quarto d'ora della ripresa Roberto fa uno dei suoi show,tutti, potrebbe ... Corre, dribbla e segna, un po' come il fratello: nella Lazio c'è un altro Baldé Mahamadou spera di seguire le orme di Keita, in biancoceleste dal 2011 al 2017. Arrivato in Italia in estate, ha fatto la differenza in D con la Nocerina. Lo volevano diversi club di A, fra cui pure i ...“Gianluca era un uomo straordinario, era sempre avanti a tutti, vedeva oltre. Era una persona colta e illuminante. E' stato illuminante anche nella malattia, ...