Cornuta | quando l' ho scoperto | Clerici | la drammatica confessione

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Antonellasi confessa col settimanale Chi, ricordando un momento parecchio doloroso della sua vita. "Ricordo, sulla copertina di Chi, pubblicaste le foto di Eddy con un'altra: Alfonso mi avvisò per tempo, prima che arrivasse in edicola e mi venisse un colpo. Tutta l'Italia scoprì che ero. Fa parte delle regole, i giornali fanno il loro lavoro", ha spiegato la nota conduttrice Rai. Il riferimento della presentatrice è al suo ex, Eddy Martens, con cui c'è stata una lunga relazione da cui poi è nata la loro unica figlia, Maelle. La storia è finita nel 2016 e da allora Martens è tornato a vivere in Belgio. Pare che prima della rottura, i due abbiano affrontato una crisi a seguito della paparazzata di lui in compagnia di un'altra donna all'uscita di una discoteca. Dopo un periodo di allontanamento, la ...

