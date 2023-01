Corner Talk | podcast n 11 Juventus-Atalanta | non venghino | signori Parola a Federico Pedersoli e Roberto Beccantini

L'Eco di Bergamo

Sull'azione successiva Beruatto calcia da fuori e trova la deviazione indi Kastrati che si ... Conduce "Finestra sull'Arena", ilshow di Sestaporta TV in onda tutti i giovedì alle 21. ...Il Papu Gomez ha parlato ai microfoni diper L'Eco di Bergamo riguardo ai suoi ricordi con i bergamaschi. 'L'Atalanta più bella è stata quella del 2019/20 e quella del 2016/17 - ... Corner Talk, podcast n. 11. Juventus-Atalanta: non venghino, signori ... Ecco qui la puntata numero 11 di Corner Talk. Titolo: «Juventus-Atalanta, non venghino, signori». Puntata anche stavolta divisa in due parti: nella prima focus su trasferte, biglietti e Juventus-Atala ...Papu Gomez, nell’intervista dei giorni scorsi a Corner Talk, aveva ricordato con malinconia i tempi in cui la sua Atalanta «segnava cinque-sei gol a tutti». Una vecchia abitudine che i nerazzurri semb ...