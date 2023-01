Coppa Italia | Juventus-Monza | il tabellino

Gli ottavi dirilanciano la Juve, dopo il recente k.o. col Napoli e i giorni densi di novità extra campo. E proprio sul rettangolo di gioco, sotto lo sguardo dei nuovi vertici societari, la squadra ha ...Commenta per primo Federico Chiesa ha firmato il gol del 2 - 1 incontro il Monza, tornando ad esultare dopo 378 giorni e un gravissimo infortunio: l'ultima marcatura era infatti risalente al 6 gennaio 2022, contro il Napoli, partita terminata 1 - 1.L’ultima rete risaliva al 6 gennaio del 2022. Poi l’infortunio e il lungo stop. Fino al rientro e, oggi, il ritorno al gol per Federico ...Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha commentato così la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia nel post partita di Mediaset e in modo particolare l'assenza ...