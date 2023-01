Coppa Italia | Juventus - Monza 2 - 1

(Di venerdì 20 gennaio 2023)batte2 - 1 (1 - 1) in una partita degli ottavi di finale delladi calcio disputata sul terreno delloStadium di Torino. I gol: nel primo tempo per i bianconeri ...

Commenta per primo Juventus - Monza 2 - 1 Marcatori : pt 8' Kean (J), 25' Valoti (M); st 33' Chiesa (J). Assist : pt 8' McKennie (J), 25' Colpani (M). Juventus (3 - 5 - 2): Perin; Gatti, Rugani, ...... età media 24 anni con tre 2003 titolari ( Soulè, Muretti e Iling ), un 2001 ( Fagioli ) e un 2000 ( Kean ), regala effervescenza e bollicine nellacontro il Monza anche se, come ...L’ultima rete risaliva al 6 gennaio del 2022. Poi l’infortunio e il lungo stop. Fino al rientro e, oggi, il ritorno al gol per Federico ...Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha commentato così la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia nel post partita di Mediaset e in modo particolare l'assenza ...