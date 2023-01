Coppa Italia | Juventus-Monza 2-1 | l’analisi tattica

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Larialza la testa dopo la “Caporetto” di Napoli e inaugura con un sorriso la nuova era della presidenza Ferrero. Allo “Stadium” i bianconeri s’impongono per 2-1 sule avanzano così ai quarti di finale di. Una partita che vede spesso i padroni di casa guidati da Landucci andare sotto sul piano del gioco, nonostante il vantaggio di Kean al minuto 8. L’intraprendenza degli ospiti viene premiata al 24°, quando Valoti insacca di testa la rete del pareggio. Per vincere il predominio dei lombardi si rende necessaria un’autentica magia di Chiesa. Subentrato nella ripresa, il numero 7 torna al gol dopo un anno, regalando il successo ai suoi. Andiamo a ripercorrere gli spunti di questoattraverso la nostra analisi. Non prima, ...

