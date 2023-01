Coppa Italia | Juve ai quarti Passano anche Atalanta e Lazio

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Lantus batte 2-1 il Monza e approda aidi finale di. Arriva al minuto 8' la rete del momentaneo vantaggio bianconero! Ripartenza rapida che prende vita dal rilancio di Perin, sul quale Soulé raccoglie con uno stop orientato verso la treavversaria, poi l'argentino serve lateralmente per Mckennie. Lo statunitense con un cross ben calibrato trova lo stacco di Moise Kean, che a pochi passi da Cragno compie una torsione vincente sul secondo palo. Assist a cura di Weston Mckennie. Rete del pari dei brianzoli al 24'. Selva di gambe in areantina, in attesa del traversone di Colpani. Il numero 28 calcia un corner preciso, sul quale giunge puntuale Valoti, che con un colpo di testa rimette in equilibrio il match allo Stadium. Nella ripresa però la ...

Commenta per primo Juventus - Monza 2 - 1 Marcatori : pt 8' Kean (J), 25' Valoti (M); st 33' Chiesa (J). Assist : pt 8' McKennie (J), 25' Colpani (M). Juventus (3 - 5 - 2): Perin; Gatti, Rugani, ...... età media 24 anni con tre 2003 titolari ( Soulè, Muretti e Iling ), un 2001 ( Fagioli ) e un 2000 ( Kean ), regala effervescenza e bollicine nellacontro il Monza anche se, come ...L’ultima rete risaliva al 6 gennaio del 2022. Poi l’infortunio e il lungo stop. Fino al rientro e, oggi, il ritorno al gol per Federico ...Fabrizio Ravanelli, ex attaccante di Lazio e Juventus, ha commentato così la vittoria dei biancocelesti in Coppa Italia nel post partita di Mediaset e in modo particolare l'assenza ...