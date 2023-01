Coppa Italia | il tabellone dei quarti di finale | il 31 Inter - Atalanta

La Gazzetta dello Sport

Con la vittoria della Juventus sul Monza per 2 - 1, si completa il quadro dei quarti di finale di. Si sono qualificate anche l'Atalanta, che ha sconfitto 4 - 2 lo Spezia; la Lazio, passata per 1 - 0 sul Bologna. CALCIO, la Juve si rifugia... in Chiesa e avanza. Atalanta ...... 5,1 milioni al Barcellona vittorioso dellae 4,1 al Real Madrid. L'accordo tra federcalcio e ... Il gap trae Spagna è evidente, prodotto dalla rilevanza che ha il nostro calcio a livello ... Coppa Italia, il tabellone dei quarti di finale: gli accoppiamenti e le date La formazione under 19 sarà impegnata a Roma contro la Lazio in Coppa Italia. Grosseto: Sempre di rincorsa l’ Atlante Grosseto del presidente Iacopo Tonelli, che da alcune settimane rimane stabile al ...Alzi la mano chi si stupirebbe che i due incontri in programma fra sabato e domenica nella 16ma giornata di Superlega fossero anche le due semifinali scudetto di questa stagione. Saranno poche, tra i ...