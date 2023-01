Coppa del Mondo Sci di Fondo a Livigno | Federico Pellegrino lancia la sfida a Klaebo

Commenta per primo La sfida finita ai rigori fra Ankaragücu e Besiktas indi Turchia è stata caratterizzata da momenti di alta tensione: la partita è stata infatti interrotta per alcuni istanti a causa di un tirapugni lanciato tra le altre cose in campo dagli spalti . ...Una prima volta storica. Complice il freddo e la neve più abbondante rispetto ad altre località di montagna, a Livigno è tutto pronto per l'attesissimaMondo di Sci di Fondo , una tappa cruciale per la specialità come testimonia la presenza di tutti i migliori atleti della disciplina. Una due giorni che entra a far parte della storia'...Appuntamento fissato a domani (ore 10.00) sull’Olympia delle Tofane per la seconda discesa libera consecutiva di Cortina d’Ampezzo, evento valido per la Coppa del Mondo femminile di sci alpino 2022-20 ...Hanno preso il via gli attesissimi fine settimana di Kitzbuehel (Austria) e Cortina d’Ampezzo, valevoli per la Coppa del Mondo di sci alpi e lo hanno fatto con altrettante discese. Le emozioni e lo sp ...