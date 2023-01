Coppa del mondo ciclocross | tra Benidorm e Besançon si decidono le classifiche

Eurosport IT

"Laè molto importante, ma per noi è fondamentale riprendere la strada giusta - avvisa Juric -... In gioco c'è anche il prolungamentocontratto dello stesso Juric, che però su questo argomento ...... poi la veloce successione dell'esonero eritorno di Davide Nicola . La complicata settimana ... La capolista arriva dall'uscita di scena a sorpresa dallaItalia, ma con un ritmo impressionante ... Coppa del Mondo - Aleksander Aamodt Kilde, numero pazzesco sulla Streif: evita le reti per miracolo! Riascolta Juve, guai in vista di Tutti Convocati. Segui tutte le puntate, i podcast, la dirette e il palinsesto della radio de Il Sole 24 ORE.Altenberg è terra di conquiste per il britannico Matt Weston. Due vittorie in due settimane per il classe 1997 sul catino della Sassionia, che sta ospitando la seconda tappa consecutiva per la Coppa d ...