(Di venerdì 20 gennaio 2023) In attesa che le nuove Linee Guida per l’orientamento scolastico emanate dal Ministro Valditara siano chiarite in tutti i dettagli e che contestualmente si chiariscano i compiti del docente tutor, ricordiamo che nella prassi di tutte le Istituzioni Scolastiche esiste da sempre una figura molto simile a quella del “tutor”, ossia ildi. L'articolo .

Orizzonte Scuola

...Camilla Bertellini della4 eno D. La giuria - composta dal presidente provinciale Perugia Federazione Italiana cuochi, dal presidente regionale Federazione Italiana cuochi e dal...Così in una nota Paolo Borchia , europarlamentare veronese della Lega,Id in ... un provvedimento che pretende un rapido adeguamento degli edifici residenziali a una determinata... Coordinatore di classe, nomina con elenco competenze. Scarica Archiviata la posizione di don Luca, responsabile legale della scuola San Zeno di Osio Sopra, rimangono in tre gli imputati ...La coordinatrice di Forza Italia in Valle d'Aosta, Emily Rini, l'ex comandante generale della Guardia di Finanza, Giorgio Toschi, e il regista Pupi Avati sono stati nominati consiglieri del Vice Presi ...