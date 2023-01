Controlli in un caseificio irpino | multa da 15mila euro

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUn lavoratore privo di regolare assunzione e violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo, effettuato presso undi Montoro da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, che hanno operato congiuntamente con i colleghi della locale Stazione. Nella circostanza, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della formazione e della sottoposizione a sorveglianza sanitaria dei lavoratori, nonché la presenza di un lavoratore in nero. Oltre a sanzioni amministrative e prescrizioni per un totale di circa, il responsabile delè stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Tali...

il Caudino

Lavoratore irregolare in un caseificio, multa da 15mila euro e ... Un lavoratore privo di regolare assunzione e violazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all'esito di un controllo, effettuato presso un caseificio in Montoro.