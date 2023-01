Conte | l' incoerente | che chiede coerenza agli altri

Leggi su panorama

(Di venerdì 20 gennaio 2023) «Lei non può cambiare idea ogni giorno….». Nel feroce dibattito di ieri alla Camera sulla giustizia, o meglio, sulla volontà del neo Ministro Nordio di mettere un freno all’abuso delle intercettazioni ed al loro finire troppo spesso senza alcuna finalità giuridica, investigativa, e penale sulle pagine dei giornali questa frase è piombata come un monito su tutti: lei non può cambiare idea. Seteitaliani come mai la politica piaccia sempre meno vi risponderanno proprio su questo: parlando di mancanza die credibilità. C’è però una cosa di cui non si può non tenere conto, cioè chi la pronuncia. Bene. A lanciare la grave accusa è stato il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe. Ed è per questo che nel sentirlo abbiamo fatto un salto sulla sedia. Perché se c’è un politico che più di ogni altro, ...