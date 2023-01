(Di venerdì 20 gennaio 2023) LONDRA - "A livello personale è una stagione difficile, ma ora questa situazione non è importante, è la mia situazione personale e poi sarà il momento di prendere la decisione giusta per me, per il ...

Corriere dello Sport

Ma questo non incide, spiega, sul lavoro: " Sono davvero concentrato. Su questo aspetto sono un animale perché sono molto concentrato" ...... Antonioappare piuttosto sereno. Nel dopopartita, in particolare, spicca un suo pensiero che riguarda il calcio italiano: "Lo sarei se fossi alla Juventus o all' Inter ". Il ... Conte: "Frustrato Se fossi ancora alla Juve o all'Inter..." Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...L'allenatore del Tottenham dopo la sconfitta con il City analizza la situazione alla luce delle esperienze precedenti ...