Conte e la voglia di casa | futuro agli Spurs incerto

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildi Antoniopotrebbe essere lontano dal Tottenham, l’allenatore hadie non è da escludere un suo ritorno Ildi Antoniopotrebbe essere lontano dal Tottenham, l’allenatore hadie non è da escludere un suo ritorno. Le sue parole dopo la sconfitta di Manchester sono state abbastanza eloquenti per essere intese in maniera diversa. La suadiè tanta, soprattutto dopo le ultime situazioni successe personali e non. In campo la squadra fatica ad esprimersi e riflette a pieno il morale dell’allenatore. Cosa riserverà il? Impossibile dirlo, ma l’Italia potrebbe presto richiamare Antoni.. Lo scrive La Gazzetta dello Sport. L'articolo ...