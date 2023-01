Consigli fashion per sembrare più giovane

The Wom

Nascondere la gravidanza: come vestirsi Comodità e coolness sono le parole chiave del guardaroba di ogni futura mamma. Si può essere eleganti e alla moda anche con il pancione. Tanto che ...CONSIGLI24 I migliorisu prodotti di tecnologia, moda, casa, cucina e tempo libero Scopri ... Marco Carniello, Global exhibition director Jewellery &di Ieg, sottolinea: "Apriamo un'... Outfit di Capodanno: cosa indossare per la notte più magica Nelle prime settimane di gravidanza non dovrai cambiare di molto il tuo guardaroba. Il corpo cambia, sì, ma fino al quarto mese alcune donne mettono 1-2 kg, quindi basterà poco per nascondere la dolce ...Milano Fashion Week, anche la moda si fa sostenibile. In linea con il Green Deal Ue, e dopo il lancio della European Fashion Alliance (EFA), il settore fashion sta cambiando per sempre ...