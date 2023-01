Concessioni balneari | emendamento Fdi | via termine a fine 2023

(Di venerdì 20 gennaio 2023) (Adnkronos) – Via ildel 31 dicembreper le, la cui efficacia è estesa “fino all’approvazione della legge di riforma organica della relativa disciplina”. Lo prevede unal decreto milleproroghe presentato dai senatori di Fratelli d’Italia Mennuni, Lisei e Liris. “Sappiamo che c’è un’interlocuzione da parte del governo, anche con l’Europa, per trovare la migliore soluzione su questo tema”, spiega all’Adnkronos la senatrice di Fratelli d”Italia Lavinia Mennuni. “Da parte nostra comunque l’attenzione è massima: anche in seno alla Commissione bilancio abbiamo ritenuto opportuno focalizzare l’attenzione sulla questione delle” estendendo la loro efficacia. L'articolo proviene da Italia Sera.

Eliminare il termine del 31 dicembre 2023 ed estendere l'efficacia delle concessioni degli stabilimenti balneari fino al varo della riforma complessiva di settore. Lo prevede un emendamento di FdI (prima firma Mennuni) al decreto Milleproroghe, che - secondo quanto si ... Al momento, le concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per finalità turistico - ricreative ... aprire un tavolo e fare mappatura 'È indispensabile aprire un tavolo fra governo e balneari, e va ... Il centrodestra vuole prorogare le concessioni balneari di almeno un anno Via la scadenza del 31 dicembre 2023, l'efficacia delle concessioni viene estesa «fino al varo della riforma complessiva del settore» ...