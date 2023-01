Con Fontana deraglia anche Trenord

Leggi su lanotiziagiornale

(Di venerdì 20 gennaio 2023) “Più di duemila treni soppressi ogni mese, 2.300 con ritardi superiori ai 15 minuti, per non parlare di quelli con ritardi inferiori, ma comunque in ritardo: è la fotografia di un sistema ferroviario che non funziona come dovrebbe e che deve essere messo a gara per guadagnare competitività e per migliorare i servizi”. Il cahier de doleance stavolta non arriva da un esponente dei numerosi comitati di pendolari lombardi. Sulla situazione delle ferrovie, lo strale è arrivato da Letizia Moratti, ex vicepresidente della giunta regionale e candidata presidente alle prossime regionali per il Terzo Polo. Ritardi cronici e migliaia di treni soppressi. Per i pendolari lombardi viaggiare è un calvario quotidiano Negli ultimi giorni la battaglia tra i candidati al Pirellone ha messo al centro il disagio vissuto da migliaia di pendolari che ogni mattina devono servirsi di ...