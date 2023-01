Comune di Sesto Calende | Concorso per 2 Istruttori Contabili

Leggi su posizioniaperte

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Ildiha indetto unPubblico per la ricerca di 2 Figure Professionali come Istruttore Amministrativo Contabile, si tratta di Personale inquadrato in categoria C1. Per queste Posizioni viene offerto contratto a tempo pieno ed indeterminato. Bando diE' indettopubblico, per esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di due posti di istruttore amministrativo contabile, categoria C1, presso ildi. L'inquadramento dovrà essere adeguato al CCNL sottoscritto il 16 novembre 2022. Ilsi riserva di utilizzare la graduatoria per ulteriori assunzioni nel medesimo profilo. Requisiti ed Invio della Domanda ...