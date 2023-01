“Come riportare la pace in famiglia?”

Leggi su gravidanzaonline

(Di venerdì 20 gennaio 2023) Salve dottoressa, le scrivo per avere un consiglio riguardo il rapporto con mia moglie. Siamo sposati da quattro anni e abbiamo una bambina di due. Il problema è che lei è molto insicura e non riesce a prendere le decisioni da sola, e ha sempre bisogno del supporto di sua madre che, ovviamente, passa tantissimo tempo a casa nostra. Per me questo è inaccettabile: vanno bene certamente le visite, ma non tutti i giorni e a tutte le ore del giorno. Avrei bisogno di avere privacy con la mia, e invece in casa siamo costantemente in quattro. Mia moglie non riesce a vedere il problema e, benché io vada molto d’accordo con mia suocera, non riesco più a farmi andare bene la situazione. Ogni volta che ne parliamo, litighiamo.posso farle vedere la situazione dal mio punto di vista? Grazie mille. L'articolo proviene da GravidanzaOnLine.